ألمانيا – وضعت سيدة أفغانية طفلة على متن طائرة إجلاء عسكرية أمريكية عقب هبوطها مباشرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، امس السبت، وفقا لما أعلنته قيادة القوات الجوية الأمريكية.

ونشرت القيادة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، جاء فيها إن المخاض أتى السيدة الأفغانية خلال المرحلة الثانية من رحلة الإجلاء، بعيدا عن بلادها.

فخلال الرحلة، دخلت الأم المخاض وبدأت تعاني من مضاعفات، وقرر قائد الطائرة خفض الارتفاع لزيادة ضغط الهواء في الطائرة، مما ساعد على استقرار حياة الأم وإنقاذها.

وعند الهبوط، ولدت الطفلة في حجرة الشحن التابعة للطائرة.

وقالت القيادة إن “الطفلة وأمها تم نقلهما إلى منشأة طبية قريبة، وهما بحالة جيدة”.

المصدر: تويتر “Air Mobility Command”