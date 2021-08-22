ليبيا – أجرى مركز مصراتة الطبي السبت 6 عمليات قسطرة في اليوم الأول من افتتاح وحدة القسطرة القلبية والشرايين.

بيان صحفي صادر عن المركز طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن العمليات تضمنت تركيب دعامات قلبية لحالات طارئة، مبينًا أن هذا النشاط يأتي في إطار مشروع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والحكومة لتوطين العلاج في داخل البلاد.

وتابع البيان: إن المشروع يهدف أيضًا إلى التدريب ونقل الخبرة أثناء العمل للكوادر الطبية والطبية المساعدة والفنية، من خلال برنامج شراء الخدمة لتخفيف العبء على مئات المرضى الذين يتكبدون عناء السفر لإجراء مثل هذه العمليات.