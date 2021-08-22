فلسطين – أكد منسق ملف مرضى كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، عنان راشد، اليوم الأحد، أن هناك حالة تسارع في ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وأوضح راشد في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” أنه منذ أيام كان عدد الأسرة المشغولة بمرضى كورونا تصل إلى 20 سريرا، واليوم بدأت المشافي بالاكتظاظ.

وأشار إلى أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك افتتاح لمراكز جديدة لعلاج مصابي فيروس كورونا، مع امتلاء بعض المشافي.

ولفت راشد إلى أن “الارتفاع السريع في أعداد الإصابات مؤشر سيء جدا، خاصة مع تفشي طفرة دلتا الهندية”، منوها بأن أكثر المحافظات التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات هي نابلس وطولكرم.

وناشد المواطنين بضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لحمايتهم، خاصة وأن أغلب المصابين هم ممن لم يتلقوا اللقاح.

المصدر: وكالة “معا”