ليبيا- رحبت البعثة الأممية بالإفراج الذي تم مؤخرًا عن المحتجزين نتيجة لجهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.

بيان صادر عن البعثة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الترحيب شمل التزام اللجنة الراسخ بالمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مجددة مناشدتها لجميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام ودعم التنفيذ وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وتضمن الترحيب استئناف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، مع الإشادة بجهود اللجنة وقبيلة المقارحة التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي، مع أهمية عدم تسييس الوصول المياه وإمداداتها.