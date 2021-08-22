ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش محادثات هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عن تطورات الأوضاع في ليبيا.

بيان صحفي نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا تابعته صحيفة المرصد، أكد بحث الجانبين إعادة فتح المعابر الحدودية، واستئناف حركة التنقل البري والجوي، في ضوء الإجراءات المتبعة في البلدين للوقاية من تفشي وباء كورونا.

وأوضح الجرندي أن قرار الإبقاء على معبري راس جدير وذهيبة وازن الحدوديين مغلقين قد أملته الظروف الصحية والوبائية في تونس، التي تطلبت اتخاذ إجراءات إحترازية ومزيد الحيطة واليقظة للتوقي من احتمال دخول سلالات جديدة متحورة وسريعة العدوى من الوباء.

وأضاف الجرندي: إن قرار رفع القيود على حركة التنقل البري والجوي بين البلدين يعود إلى اللجنة العلمية لمكافحة الوباء وتقييمها لمؤشرات تطور الوضع الوبائي في تونس وفي المنطقة، فيما توافق الجانبان على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية حول وباء كورونا.