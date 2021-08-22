ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ووزير الداخلية اللواء خالد التيجاني وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة بزيارة لمدينة الزاوية.

وقد كان في استقبالهم عميد بلدية الزاوية، ومدير أمن الزاوية، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، ومدير مستشفى الزاوية، والعديد من الشخصيات الاعتبارية لوجهاء ومسؤولي وشيوخ المدينة.

وشملت الزيارة جولة تفقدية قام بها الرئيس رفقة الوفد المرافق له إلى مديرية أمن الزاوية، ومستشفى الزاوية، وميدان شهداء الزاوية، ومصفاة الزاوية لتكرير النفط، ومحطة الزاوية البخارية لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، ومركز البحوث الطبية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات المخصصة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لمدن ومناطق ليبيا سعيًا منها لتحسين الأوضاع العامة وتطوير سير الحياة للأفضل في كافة أنحاء البلاد.