ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته محمد الرعيض على اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيرته نجلاء المنقوش، نهاية الأسبوع الماضي في موسكو، الذي طرح قضية المرتزقة والمقاتلين الأجانب مرة ثانية إلى واجهة الأحداث.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد عبر عن انزعاجه من استمرار الوضع الراهن، وتحجج كل طرف بضرورة انسحاب الطرف الآخر، واشتراط مغادرته أولًا، وهو ما لا يساعد على الإسهام في حل الأزمة الليبية.

وحمّل مسؤولية دخول المرتزقة للبلاد منذ بداية الأزمة للقوات المسلحة الليبية وقائدها العام المشير حفتر، موضحًا كيف دفعت عملية تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة دفع حكومة الوفاق حينذاك لعقد مذكرة تفاهم أمنية مع تركيا، في نهاية شهر نوفمبر عام 2019.

وأضاف: “يتعين الآن على المجتمع الدولي والدول الصديقة لليبيا أن تساعد في إخراج من دخل أراضيها بشكل غير شرعي، دون التفكير بالطرف الآخر، والمطالبة بمغادرته أولًا”.

الرعيض خلص إلى القول: “من دخل بلادنا بشكل شرعي ورسمي، وعبر اتفاقيات معلنة، سيخرج أيضًا بشكل رسمي دون أي مشكلة، ولدينا ثقة كاملة بأن الأتراك سيمتثلون عندما نطالبهم بإنهاء مذكرة التفاهم أو تغييرها، فنحن لا نحتاج إلى عناصر قتالية، لأن لدينا عشرات الآلاف من الشباب الليبي”.