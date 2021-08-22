ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابع للقيادة العامة الفريق فرج الصوصاع إن اللجنة لا تريد حربًا بين الليبيين، بل هي لجنة سلام وليست لجنة للحرب، مُطالبًا بضرورة لم الشمل وعودة اللحمة الوطنية بين الليبيين.

الصوصاع وفي كلمته بمناسبة الإفراج عن الموقوفين أمس السبت وفقًا لوكالة الأنباء الليبية “وال” بنغازي طالب المفرج عنهم التوجه إلى العمل والمساهمة في نهضة البلاد والانخراط في مؤسسات الدولة.

وأوضح الصوصاع أن اللجنة العسكرية المشتركة؛ تعمل على حل العديد من المشاكل في ليبيا، وتهتم بمعاناة الليبيين في أي مدينة سواء في شرق البلاد أو غربها وجنوبها.