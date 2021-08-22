ليبيا – قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إنه ملتزم تمامًا بتوحيد البنك المركزي بعد الانتهاء من التدقيق الدولي، لافتًا إلى أنه يناقش حاليًا اقتراحًا للقيام بذلك.

الكبير وفي حوار مع وكالة بلومبرغ الأمريكية وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارات وهيئات و مؤسسات دولة ليبيا، أوضح أن إجمالي الدين المحلي الليبي بلغ مستوى خطرًا جدًا يتجاوز 270٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: “على المدى القصير والمتوسط، لا تتوقع ليبيا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي حيث يعمل البنك المركزي حاليًا على المرحلة النهائية من خطته لضمان استمرار المقرضين في توفير السيولة على أساس يومي وبسقف سحب مرتفع”.

ونوه إلى أن احتياطي الذهب في البلاد يبلغ حاليا حوالي 116.6 طنًا، مؤكدًا أن ليبيا تحتاج إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40% من مستواه الحالي لتغطية احتياجات الإنفاق والبدء في إصلاح الاقتصاد الذي ضربه عقد من الحرب، موضحًا أن الإنتاج اليومي يجب أن يرتفع إلى1.8مليون برميل يوميا العام المقبل.

كما لفت إلى أن زيادة الإنتاج الى 1.8 مليون برميل يوميًا سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا بلغ متوسط النفط 60 دولارا للبرميل.

وأردف: “هذه الإيرادات تبقي ليبيا في الجانب الآمن وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار”، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتابع حديثه: “فائض الميزانية ممكن إذا ظل سعر النفط مستقرًا مع استمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط”.

الكبير رأى أن المواطنين والشركات الليبية الآن بأمن أكبر للعملة ومعاملات مبسطة بعد توحيد أسعار الصرف في يناير.