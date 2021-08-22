ليبيا – نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي وجود أي ترتيب لعقد جلسة يوم غد الإثنين الموافق لـ23 أغسطس الجاري.

المريمي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن اللجنة التشريعية بصدد صياغة قانون انتخاب رئيس الدولة الذي تم اعتماده مؤخرًا.

وقال: إن مجلس النواب يحضر لعملية استجواب حكومة الوحدة الوطنية يوم 30 أغسطس.

وبين أن مسألة سحب الثقة من الحكومة غير واردة حاليًا، خاصة أن الظروف في البلاد لا تسمح بذلك، مشيرًا إلى أن هناك بعض الملاحظات التي يجب على الحكومة أخذها بعين الاعتبار.

وفي تعليقه على الجدل بين مجلس النواب والدولة بخصوص قانون الانتخابات، قال المريمي: إن الاتفاق السياسي ينص على أن القوانين هي اختصاص أصيل لمجلس النواب. وأضاف أن مجلس الدولة هو من يصنع الجدل.

المريمي شدد على ضرورة أن يتفاهم الليبيون فيما بينهم ويمروا إلى الانتخابات وترك الأمر للشعب حتى يختار مؤسساته الجديدة ويتحمل مسؤولية اختياراته، وفق تعبيره.