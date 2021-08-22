ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وصول المياه إلى خزان ترهونة “التي تعد سابقة هي الأولى من نوعها منذ أحداث فبراير”، متوقعًا وصول المياه إلى العاصمة طرابلس مساء اليوم الأحد.

الجهاز أرجع عبر مكتبه الإعلامي وصول المياه إلى خزان ترهونة إلى إزالة الوصلات غير الشرعية، من خلال الحملة التي قام بها رجال النهر الصناعي، بالتعاون مع الشرطة الزراعية وقوة إنفاذ القانون للعمليات الأمنية فرع طرابلس، والجهود الجبارة لفرق التشغيل بحقول آبار الحساونة والتي كللت بالنجاح، وساهمت في توصيل المياه بهذه السرعة.

وتوقع الجهاز دخول المياه إلى خزان سيدي السايح مساء اليوم لتغذية العاصمة طرابلس.