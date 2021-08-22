بمليار يورو.. فرنسا توقع اتفاقية مع ألمانيا حول نفايات نووية

بمليار يورو.. فرنسا توقع اتفاقية مع ألمانيا حول نفايات نووية

فرنسا – وقعت شركة “أورانو” الفرنسية النووية عقدا مع مجموعة شركات كهرباء بألمانيا ستحصل بموجبه الشركة الفرنسية على مليار يورو لقاء عمليات نقل نفايات نووية معاد معالجتها إلى ألمانيا.

والاتفاقية وقعت مع الشركات الألمانية PreussenElektra و RWE وENBW وVattenfall، وتتضمن عمليات نقل لنفايات نووية حتى نهاية عام 2024.

وأفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس، بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في هذا المجال على مستوى حكومتي البلدين في منتصف يونيو الماضي.

وفي وقت سابق تلقى مصنع لإعادة المعالجة في لاهاي (غرب فرنسا) 5310 أطنان من النفايات المشعة متوسطة المستوى من ألمانيا.

المصدر: تاس