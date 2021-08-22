ليبيا – أعلن رئيس لجنة 5+5 المكلفة من المجلس الرئاسي أحمد بوشحمة عن سعى اللجنة لفتح الطريق الساحلي أبو قرين – الجفرة قريبًا، ومساعدة الناس المحتاجين والمتضررين من الحروب .

بوشحمة وفي تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية “وال” بمدينة سرت وصف عملية إطلاق بعض المحتجزين بالمنطقة الشرقية مند فترة وتسليمهم لمجلس حكماء وأعيان مصراته ومن ثم عودتهم لأهليهم وذويهم بـ”الإنجاز المهم”، مقدمًا شكره لكل من ساهم في الإفراج عنهم.

وقال: “إنني أطمئن أهلنا في ربوع ليبيا الحبيبة بأن لجنة (5+5) ساعية في إطلاق سراح كل المحتجزين في ليبيا والمساهمة في تحقيق لم الشمل ليبيين ورفع معاناتهم في شرق البلاد وغربها وجنوبها ووسطها، وخاصة فيما يتعلق بأزمات الوقود وغاز الطهي والمياه والدواء وغيرها”.

وأكد بوشحمة أن اللجنة العسكرية المشتركة متواصلة في عملها وفقا لاختصاصاتها، وهي وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا وإزالة الألغام والمخلفات وتبادل السجناء والمحتجزين وفق اتفاق جنيف في 23 أكتوبر 2020.