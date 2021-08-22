بينها “قمة دبي الجبلية وشلالات”.. بن راشد يعلن اعتماد 6 مشاريع جديدة ضمن خطة حتا التنموية

بينها “قمة دبي الجبلية وشلالات”.. بن راشد يعلن اعتماد 6 مشاريع جديدة ضمن خطة حتا التنموية

دبي – أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اعتماد عدد من التصاميم لمشروعات سياحية جديدة في إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا بدبي.

وقال محمد بن راشد على حسابه في “تويتر”: “ضمن خطة حتا التنموية اعتمدنا 6 مشاريع جديدة ..تصاميم قمة دبي الجبلية على ارتفاع 1300 متر..وتلفريك بطول 5.4 كيلومتر..وشلالات حتا المستدامة، وفندق عالمي، ومسارات Hiking وصولا لأعلى قمة في دبي (جبل أم النسور 1300 متر).. وأيضا السماح لأهالي حتا ببناء 200 نُزُل عطلة لدعم السياحة الداخلية”.

وأضاف: “بدأنا في 2016 مشروعنا التنموي في حتا..تضاعف السياح من 60 ألفا إلى مليون زائر في 2020، ومشاريع هيئة كهرباء دبي الجديدة ستوفر 500 وظيفة لشباب حتا، وبيوت العطلات الجديدة ستوفر دخلا سنويا يزيد عن 100 مليون درهم لأبناء المنطقة .. وستبقى الحياة الكريمة لمواطنينا هدفنا من كل مشاريعنا”.

المصدر: RT