بينهم امرأة.. “فوربس” تنشر قائمة بأغنى 10 أشخاص في العالم لشهر أغسطس

بينهم امرأة.. “فوربس” تنشر قائمة بأغنى 10 أشخاص في العالم لشهر أغسطس

الولايات المتحدة – كشف تقرير مالي وجود نحو 2755 مليارديرا في العالم، بين رجال أعمال وصناعة وأباطرة في مجالات الإعلام والتكنولوجيا وبيع تجزئة وغيرهم.

وأشار التقرير، الذي نشرته مجلة “فوربس”، إلى أن قائمة الأثرياء تتغير باستمرار نتيجة تقلب الإيرادات والأرباح وأسعار الأسهم وعوامل أخرى.

وضمت قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، للشهر الجاري، وفقا لترتيب ضخامة الثروة، كلا من:

1. برنارد أرنو وعائلته (197.5 مليار دولار)، حيث يرأس أرنو مجموعة LVMH الفرنسية الفاخرة التي تعتبر أكبر شركة سلع فاخرة في العالم.

2. جيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون” (192.8 مليار دولار).

3. إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين في شركة “سبيس إكس”، والرئيس التنفيذي ومهندس المنتجات في شركة “تسلا” الأمريكية للسيارات الكهربائية (185.9 مليار دولار).

4. بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” (132 مليار دولار).

5. مارك زوكربيرغ، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمساهم المسيطر على شبكة “فيسبوك”، (130.4 مليار دولار).

6. لاري إليسون، رجل أعمال ومالك لحصص في شركة “تسلا” (116.7 مليار دولار).

7. لاري بيج، المؤسس المشارك لمحرك البحث “غوغل” (116.6 مليار دولار).

8. سيرغي برين، المؤسس المشارك الآخر لمحرك البحث “غوغل” (112.8 مليار دولار).

9. وارن بافيت، رجل أعمال مالك شركة قابضة متعددة الجنسيات تمتلك بالكامل شركات كثيرة (104.4 مليار دولار).

10. فرانسواز بيتنكور مايرز وعائلتها، تمتلك 33 بالمئة من شركة “لوريال” (92.4 مليار دولار).

المصدر: “فوربس”