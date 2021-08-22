تركيا – تجاوزت صادرات تركيا السنوية من الحبوب والبقول والبذور الزيتية 8 مليارات دولار مسجلة أعلى زيادة في صادرات المواد الغذائية خلال فترة وباء كورونا.

وأظهرت بيانات حديثة لدى جمعيات مصدري منطقة بحر إيجة، اطلعت عليها الأناضول، أن قيمة صادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ازدادت 14 في المئة خلال الفترة بين 31 يوليو/ تموز 2020 و1 أغسطس/ آب 2021.

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصادرات في الفترة المذكورة 8 مليارات و32 مليون دولار.

وفي حديث للأناضول، قال مصطفى ترجي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الحبوب والبقوليات، إن الطلب ازداد على المنتجات الغذائية خلال فترة الوباء.

وأشار إلى أن تركيا صدّرت مواد غذائية بقيمة 19.5 مليار دولار خلال 12 شهرًا، وشكلت الحبوب والبقوليات 41 في المئة منها، وهو رقم قياسي.

الأناضول