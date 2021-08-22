ليبيا – كشف تقرير ميداني نشره موقع “مصراوي” الإخباري المصري مفاجآت صادمة وتفاصيل مرعبة حول العثور على جثامين 3 شباب في صحراء ليبيا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هؤلاء الشباب عبروا الحدود بطريقة غير شرعية، ناقلًا عن فهمي عواد والد زوجة أحد الضحايا الـ3 من أبناء قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية قوله: إن هناك عصابات للاتجار بالبشر تتكون من مصريين وأشخاص فى ليبيا.

وأضاف عواد: إن هذه العصابات توهم الشباب بالسفر، ومن ثم يتم اختطافهم ومساومة أسرهم على مبالغ مالية لإطلاق سراحهم أو قتلهم. مبينًا وهو والد زوجة الشاب أحمد إبراهيم محمد الذي عثر على جثمانه أن صهره قرر منذ شهر ونصف الشهر السفر إلى ليبيا كونه يعمل مبلطًا.

وتابع عواد: إن محمد اتفق مع أحد أهالي القرية العاملين في مجال الهجرة غير الشرعية على دفع مبلغ 25 ألف جنيه ليسافر بصحبة 2 من أبناء القرية، وهما عبده مصطفى ومسعد. مبينًا أنه تواصل بعد 4 أيام مع زوجته وأبلغها بوصوله منطقة الجفرة فى ليبيا.

وأشار عواد إلى أن محمد أبلغ زوجته أنه سوف يعاود الاتصال بعد وصوله إلى السكن، إلا أنه ظل لأكثر من 20 يومًا من دون اتصال حتى ورود نبأ وفاته. مؤكدًا أن الأسرة بدأت تتواصل مع ليبي يدعى أبو بكر أبلغهم أن السيارة التي تقل محمد وزملاءه انقلبت، وهناك موتى ومصابون.

وأضاف عواد: إن أبو بكر عاود الاتصال وأبلغ أن محمد محتجز لدى بعض الأشخاص ويطلبون فدية قدرها 30 ألف جنيه مصري مقابل إطلاق سراحه، ومن ثم اتصل مرة أخرى ليؤكد أنه ليس من بين المحتجزين ليكرر اتصاله ويدعي أن محمد محتجز لدى كتيبة تابعة للجيش.

وتابع عواد: إن أبو بكر تواصل لمرة أخرى ليؤكد أن محمد ليس ضمن المحتجزين وأنه سيواصل البحث عنه وباقي زملائه. مؤكدًا أن من ضمن الضحايا أحد الشباب سافر والده بطريقة غير شرعية، وكان ينتظر وصول نجله للعمل من أجل لقمة العيش.

وأضاف عواد أن الـ3 اختفوا حتى وصل خبر بالعثور عليهم في إحدى المزارع بالصحراء، إلا أنهم وصلوا جثامين بعد عثور الهلال الأحمر الليبي عليها وإيداعها ثلاجة المستشفى، مبينًا خروج شباب القرية عن طريق شخص يسفرهم بطريقة غير شرعية إلى محافظة السلوم ومن ثم يستلمهم ليبي يعبر بهم الحدود في الصحراء.

وبين عواد أنه تم التواصل مع الجهات المختصة لتبلغهم أن الطب الشرعي في ليبيا يفحص جثامين الشباب ومن ثم إعادتهم إلى مصر، فيما نقل التقرير عن السيد حمودة أحد أبناء القرية الذي سافر للعمل في ليبيا قوله: إن القرية مشهور عنها سفر أبنائها نظرًا لكونها تمتلك عددًا كبيرًا من الصناعيين المبلطين.

وتابع حمودة: إن السيارة تخرج وبها 4 أو 5 من الشباب تصل للسلوم ليتسلمهم شخص آخر يسير بهم لأكثر من 16 ساعة متواصلة بالصحراء. مضيفًا أن من يغادرون يتم بيعهم من خلال الاختطاف وطلب الفدية أو إلقائهم بالصحراء يسيرون بمفردهم ليموتوا جوعًا وعطشًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

واختتم حمود بالقول: إن محمد يبلغ من العمر 27 عامًا ولديه طفلة تدعى دينا عمرها سنة و4 أشهر وعبده مصطفى يبلغ من العمر 16 عامًا ومسعد 21 عامًا.

المرصد – متابعات