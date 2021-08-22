حركة “حماس”: إسرائيل تحاول التغطية على فشلها وخيبتها بقصفها قطاع غزة

حركة “حماس”: إسرائيل تحاول التغطية على فشلها وخيبتها بقصفها قطاع غزة

إسرائيل – اعتبرت حركة “حماس” الفلسطينية أن إسرائيل تحاول “التغطية على فشلها وخيبتها أمام صمود وثبات الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية”.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: “كعادته يحاول الاحتلال الصهيوني بقصفه على غزة، التغطية على فشله وخيبته، أمام صمود وثبات جماهير شعبنا ومقاومته الباسلة”.

وأضاف أن “الاحتلال الصهيوني أساء تقدير الموقف وتجاهل رسالة شعبنا وفصائله المقاومة وبادر بإطلاق الرصاص الحي والمباشر عليهم وعلى الصحفيين والأطفال وأصاب العشرات منهم”.

وتابع: “بكل ثبات وعزيمة وإصرار تنتصر غزة من جديد للأقصى والمقدسات وتصلي العدو ببعض نيرانها، شعبنا العظيم بمقاومته حتما الى النصر والاحتلال والحصار إلى زوال”.

المصدر: RT