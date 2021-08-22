إسبانيا – خرج فريق برشلونة من عنق الزجاجة أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، بتعادله معه (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المدافع إينيغو مارتينيز “للفريق الباسكي” في الدقيقة 50. وأنقذ لاعب برشلونة الجديد الهولندي ممفيس ديباي فريقه من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل له في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جرت على ملعب “سان ماميس” بمدينة بيلباو.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا التعادل إلى 4 نقاط، ويتصدر حتى الآن ترتيب “الليغا” بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى نقطتين ويشغل المرتبة التاسعة على سلم ترتيب الدوري حتى الآن.

المصدر: RT