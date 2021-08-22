روسيا – تعمل شركة “كرونشتات” الروسية المصنعة للدرونات على تصميم درون ينطلق من الطائرة الأم ثم يعود إليها.

أعلن ذلك يوم 20 أغسطس مدير عام الشركة، سيرغي بوغاتيكوف في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية عشية انعقاد منتدى “الجيش – 2021”.

وقال إن المقصود بالأمر هو منظومة الدرونات “مولنيا” (البرق). وأشار إلى إنه ليست كل الدرونات يمكن إعادتها إلى الطائرة الأم.

وأوضح أن هناك نماذج مختلفة تكوّن المنظومة. ومن بينها درونات الاستطلاع والحرب الإلكترونية والدرونات الضاربة. فيما يتعلق بالدرونات الضاربة فإن عودتها إلى الطائرة الأم يمكن أن تشكل خطرا عليها. لذلك من المستبعد أن تعود الدرونات الضاربة بعد استخدامها في الجو وحتى لو لم تستخدم أسلحتها. أما درونات الاستطلاع ودرونات الحرب الإلكترونية التي تشوش على طائرات العدو فيمكنها أن تعود.

وأوضح، سيرغي بوغاتيكوف أن طائرة النقل العسكري “إيل – 76″ هي التي يمكن أن تحمل تلك الدرونات على متنها.

يذكر أن منتدى الجيش – 2021” العسكري التقني سيعقد في 22 – 28 أغسطس الجاري بضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي