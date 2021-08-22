ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط في العاصمة طرابلس مصطفى صنع الله بمدير مستشفى بن جواد العام فتحي صالحين عوض ومدير مركز العزل في المدينة.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء الذي حضره مدير إدارة التنمية المستدامة المكلف إبراهيم خليفة تم بمكتب صنع الله بمقر المؤسسة، وتم تكريسه لمناقشة مدى إمكانية دعم مستشفى بن جواد العام الذي يعاني من نقص كبير في المعدات والأجهزة الطبية وتردي حالة المبنى العام للمستشفى.

بدوره أكد عوض أن إدارة المستشفى تتطلع الى صيانة وتحديث مبناها بالكامل، وتوفير النقص الحاد بالأجهزة والمعدات الطبية بدعم من المؤسسة، باعتباره يقدم خدماته لفئة كبيرة من العاملين بالقطاع بمدينة راس لانوف، فيما وجه صنع الله تعليماته لشركات الهروج للعمليات النفطية والواحة للنفط بدعم المستشفى.