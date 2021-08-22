“طالبان”: نعمل على توفير ممر سلس في مطار كابل وهناك تقدم في مساعي تشكيل حكومة

“طالبان”: نعمل على توفير ممر سلس في مطار كابل وهناك تقدم في مساعي تشكيل حكومة

أفغانستان – أعلنت حركة “طالبان” أنها تعمل على توفير “ممر سلس” للراغبين في مغادرة العاصمة الأفغانية كابل.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم السبت عن مسؤول في الحركة قوله إن توفير ممر للمغادرين للخروج من كابل “ضروري للقانون والنظام”، محذرا من أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر أمنية في مطار المدينة حيث يحتشد الآلاف من الأفغان الراغبين في الفرار من بلدهم بعد سقوط كابل في قبضة “طالبان”.

وذكر المسؤول أن الحركة تسعى إلى تحسين الموقف وتوفير “خروج سلس” في المطار خلال الساعات الـ32 القادمة، مبديا التزام “طالبان” بحماية آلاف العسكريين الغربيين المنتشرين في المطار.

وأشار المسؤول إلى أن تقدما أحزر منذ سيطرة “طالبان” على كابل في مساعي تشكيل حكومة جديدة وضمان الأمن في أنحاء البلاد، مضيفا أن المحادثات جارية حاليا مع موظفين كبار سابقين بشأن الأزمة المالية وإعادة فتح المصارف.

المصدر: “رويترز”