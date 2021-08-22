لبنان – اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن “قرار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بوقف دعم المحروقات فاقم الأزمة”، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إيجاد حل شامل لأزمة الوقود.

وفي كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني، قال عون: “مع الأسف، قرار رفع الدعم جعل أزمة المحروقات تتفاقم أكثر فأكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطي الصرف من الاحتياط الإلزامي”.

وتابع: “استخدمت كامل صلاحياتي الدستورية لمعالجة أزمة الوقود، وطلبت من الحكومة إيجاد حل شامل لهذه الأزمة”.

وأضاف: تشاورت مع دولة رئيس الحكومة (حسان دياب)، ودعونا الى اجتماع اليوم في قصر بعبدا تقرّر فيه دعم المحروقات، على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزءا من التكلفة، وإعطاء موظفي القطاع العام مساعدة اجتماعية عاجلة، بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقا للأصول، وضمن خطة تعاف شاملة”.

وعلى صعيد ملف تشكيل الحكومة، قال: “الحكومة ستتشكل بإذن الله، وبالتعاون بيني وبين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. والأساس هو أن تكون حكومة قادرة على القيام أصلا بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابية”.

وأردف قوله: “تعطلت كل أجهزة الدولة التي كان المفروض فيها أن تتخذ القرارات، فأخذت أنا المبادرة لحل الأزمات الضاغطة والمشاكل الطارئة”.

وكان سلامة أكد في تصريح لوكالة “رويترز” أن “الحكومة اللبنانية قررت تغيير سعر الصرف المستخدم كأساس لواردات الوقود، مما يزيد فعليا من أسعار التجزئة”.

وأضاف أن “الحكومة ستسعر واردات الوقود عند ثمانية آلاف ليرة للدولار بدءا من يوم السبت، مقابل 3900 ليرة للدولار سابقا”.

المصدر: RT + “رويترز”