في الدوري الروسي ..هدف بعد هجمة مرتدة نموذجية

في الدوري الروسي ..هدف بعد هجمة مرتدة نموذجية

روسيا – تغلب فريق لوكوموتيف موسكو على ضيفه كراسنودار (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق العاصمة موسكو بالفضل في انتصاره لمهاجمه فيودور سمولوف الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (7 و33) من زمن الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة نموذجية.

بينما سجل المهاجم الكولومبي جون كوردوبا هدف الضيوف الوحيد، بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

وحقق فريق لوكوموتيف موسكو بذلك انتصاره الثالث في الموسم الجديد مقابل تعادلين.

في حين تعرض كراسنودار للهزيمة الثالثة مقابل انتصارين في الدوري.

المصدر: RT