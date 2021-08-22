قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد هدف ماني في بيرنلي

قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد هدف ماني في بيرنلي

إنجلترا – ارتقى ساديو ماني، إلى المركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما قاد ليفربول للفوز على بيرنلي، أمس السبت، في الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل المهاجم الدولي السنغالي، الهدف الثاني في المباراة، ليساهم في فوز ليفربول على بيرنلي بهدفين دون رد.

وذكرت شبكة “سكواكا” لإحصاءات كرة القدم، أن ماني انفرد الآن بالمركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة إحرازا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وصوله إلى الهدف الـ96 في “البريميرليغ”.

وفض ماني الشراكة مع النيجيري ياكوبو (95 هدفا)، الذي تراجع للمركز الرابع.

ويتصدر القائمة، الإيفواري ديديه دروغبا، برصيد 104 أهداف، ويليه المصري محمد صلاح (98 هدفا)، ثم التوغولي إيمانويل أديبايور (97 هدفا).

ومن المتوقع أن يتصدر ماني أو زميله في ليفربول صلاح، القائمة هذا الموسم، على اعتبار أنهما سيخوضان عدة مباريات في الدوري الإنجليزي مع فريقهما، بينما لا يستطيع دروغبا تعزيز صدارته لأنه اعتزل كرة القدم منذ عدة سنوات.

المصدر: “سكواكا”