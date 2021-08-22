ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم قزيط إنه ضد أي وجود أجنبي فوق أراضي ليبيا، ومع رحيل الجميع دون استثناء، لافتًا إلى أن البعض لا يعترف بشرعية مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا، لكن في النهاية نملك مطالبة مَن يعترف بوجوده على الأراضي الليبية بالرحيل، ويمكن إحراجه دوليًا.

قزيط وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أضاف: “الحل يبدأ باعتراف روسيا بشكل واضح بحجم وجودها فوق أراضينا، وإعلان الدافع أو الأساس الشرعي، الذي تستند إليه لتبرير هذا الوجود، ودون ذلك ليس مقبولًا من الروس الاستمرار في توجيه الانتقادات للأتراك”.

واستبعد وجود تفاهمات بين الدولتين على الانسحاب المتزامن من ليبيا، في إطار ما تعقدانه من صفقات مصالح بمناطق أخرى، محذرًا من مغبة أن ينعكس تعثر تنفيذ تلك الصفقات على أي خطط مرتقبة لانسحاب قواتهما من الأراضي الليبية،على حد تعبيره.

قزيط أشار إلى أن المسرح الليبي ليس مجالًا للتفاهمات الروسية التركية، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة لتقاطع تلك التفاهمات مع مصالح الولايات المتحدة، أو مصالح دول غرب أوروبا، وهو ما يؤدي لعرقلة تنفيذ الانسحاب، وتبقى ليبيا هي الخاسر الأكبر.