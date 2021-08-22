ليبيا – بحث المبعوث الأممي يان كوبيتش مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.

ووفقًا لما ورد في وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، فقد تدارس كوبيتش مع بوغدانوف الذي يشغل أيضًا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مجموعة من القضايا المتعلقة بالنهوض بعملية التسوية، وفقًا لقرارات برلين ومجلس الأمن الدولي واعتماد إطار تشريعي مناسب.

وناقش الجانبان الأممي والروسي قضايا تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية وإنشاء قوات مسلحة مشتركة في البلاد، بالاعتماد على عمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة، فيما جدد بوغدانوف موقفه المبدئي الداعم لحل القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الوطني من قبل الليبيين أنفسهم على أساس توافقي وبدعم دولي وأممي.