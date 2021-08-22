ليبيا – علق مركز سبها الطبي على ما يتم تداوله من فيديو حول رفض المركز استقبال حالة لسيدة من مدينة غات التي اتهم المركز بأنه لم يستقبلها حين وصلت إليه، حيث وصلت إلى مركز الفلترة بمركز سبها الطبي، وكان المكان يوجد به 14 حالة مؤكدة، وحالات أخرى مشتبه بإصابتها.

مركز سبها أكد في بيان له أنه ينتظر تحاليل PCR التي ستجري من داخل الفلترة، حيث تم إبلاغ أهل الحالة أن المكان مزدحم وبحاجه وقت لتوفير مكان، وعلى إثرها طلب مرافقين الحالة إمدادهم بالأكسجين للعودة بها إلى مدينة غات.

وأشار المركز إلى أنه عند توجههم إلى مصنع الأكسجين كان مدير المركز موجودًا، وتم ترتيب استقبال الحالة وطلب منهم العودة إلى مركز الفلترة وإيواء الحالة، وكان ذلك ليلة الجمعة، وتم إبلاغ الطبيب المناوب بمركز الفلترة لتوفير مكان لإيواء الحالة، وتم تبليغ المناوب الإداري بالخصوص، وتم الترتيب لأخد عينة صباح الجمعة لإجراء تحليل PCR لها؛ لأن التحليل المرفق مع الحالة يحتاج للتأكيد، لأنه أجري بشكل سريع.

وتابع: “بعد كل الترتيبات لإيواء الحالة طلب مرافقوها المغادرة بها إلى عزل بيت بية، وأصرينا عليهم لإيوائها، إلا أنهم طلبو المغادرة بها لمركز عزل بنت بيه، وعليه تم توفير أكسجين للعودة بها وغادروا المركز”.

كما أضاف: “إذا كان المركز يرفض استقبال المرضى، فعدد المرضى بالعزل أو الفلترة دليل على أن المركز لا يرفض أي مريض، فلدينا مرضى من غات وغيرها من المدن والجاليات الأفريقية بكل أقسام المركز”.