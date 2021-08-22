ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره معهد “بروكنغز” للأبحاث الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له الضوء على اهتمام الدول المغاربية الكبير بعملية السلام في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، استعرض خطوات الجزائر التي استأنفت الرحلات الجوية من وإلى ليبيا وفتحت خطًا بريًا مع طرابلس، مع تعيين رمطان لعمامرة المنخرط بشكل كبير في ملف ليبيا وزيرًا للخارجية، وتونس التي وقعت اتفاقيات لتعزيز التجارة المتبادلة والاستثمار وحركة المسافرين.

وشمل الاستعراض بحسب التقرير ما قامت به المغرب من احتضان للاجتماعات بين الجهات الليبية المتنافسة، فضلًا عن المحادثات الثنائية حول التعاون المحتمل في مجالات تعزيز الأمن والتجارة والطاقات المتجددة، مبينًا أن عدم وجود تنسيق بين الدول الـ3 لا يعني اتفاقها على أهمية إجراء الانتخابات واستمرار الحوار.

وبين التقرير أن اهتمام تونس والجزائر والمغرب بما يجري في ليبيا بشكل كبير هذه الأيام مرده أسباب كثيرة، من أبرزها التهديد الأمني الذي يمثله استمرار الفوضى، فحالة اللا استقرار السياسي تسببت في زيادة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة وتهريب المخدرات.

وتابع التقرير: إن هذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للجزائر وتونس اللتين تشتركان مع ليبيا بحدود برية يسهل اختراقها، ما تسبب في زيادة الإنفاق الأمني للدولتين وجلب مزيد من القوات الحدودية، فيما تضرر المغرب وهو ليس جارًا مباشرًا من انضمام المغاربة لفرع تنظيم “داعش” الإرهابي، ما يولد مخاطر لدى عودتهم لبلادهم.

وأضاف التقرير: إن السبب الآخر للاهتمام المغاربي الكبير حاليًا بالملف الليبي يتمثل في الجانب الاقتصادي؛ إذ ستكون تونس هي المستفيد الأكبر من بين الدول الـ3 بعد أن تضرر اقتصادها بسبب الأوضاع الأمنية، فالسياحة والتجارة توقفت تقريبًا مع ليبيا، فضلًا عن هجرة الليبيين إليها وعودة العمال التونسيين.

وأشار التقرير إلى أن الدول الـ3 تتنافس على احتضان مباحثات الساسة الليبيين لتعزيز مكانتها السياسية في المنطقة والعالم، مختتمًا بالتأكيد على أن جني تونس والمغرب والجزائر ثمار الاستقرار في ليبيا سيأخذ وقتًا طويلًا نظرًا لتعقيد الأوضاع في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص