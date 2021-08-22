روسيا – كشفت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، خبيرة التغذية في هيئة حماية المستهلك الروسية، المواد الغذائية، التي تساعد الجسم بعد التعافي من “كوفيد-19” على استعادة قواه.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه لعودة الجسم إلى حالته الطبيعية بعد التعافي من “كوفيد-19″، يجب أن يتضمن النظام الغذائي- الحبوب الكاملة، البقوليات، وما لا يقل عن خمس وجبات من الفاكهة والخضروات والثمار، وكذلك الأسماك ومنتجات الألبان المخمرة.

وتقول الخبيرة، “يلعب النظام الغذائي دورا مهما في إعادة التأهيل. لأن الجسم يجب أن يحصل من الطعام على جميع المواد المغذية اللازمة للحياة الطبيعية”.

وتضيف موضحة، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من الحبوب غير المصنعة مثل الشوفان والحنطة السوداء والأرز والبرغل. جميع هذه المواد تعتبر مصدرا ممتازا للحصول على الطاقة وغنية بمجموعة فيتامينات В والألياف الغذائية الضرورية لعمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية.

والبقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص، هي مصدر للحصول على البروتين النباتي سهل الهضم وفيتامينات В والنحاس والزنك. ووفقًا لها، من المهم جدًا تناول ما لا يقل عن خمس وجبات (الوجبة الواحدة هي 80-100 غرام ) من الخضروات الطازجة والفواكه والثمار يوميا من أجل الحصول على الكمية الضرورية من فيتامين C، وبيتا كاروتين، وحمض الفوليك، والبيوفلافونويدات، والألياف الغذائية اللازمة للحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء.

وتؤكد الخبيرة، على ضرورة تناول الأسماك عدة مرات في الأسبوع وخاصة الأسماك البحرية الدهنية، مصدر أوميغا-3. كما يجب عدم اهمال الزيوت النباتية والمكسرات، مصدر الفيتامينات التي تذوب في الدهون. وتنصح بالابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل النقانق وغيرها.

وتضيف، يجب تناول منتجات الألبان المخمرة معتدلة الدهون يوميا- الجبنة والزبادي واللبن الرائب وغيرها، دون إضافة السكر، فهي مصدر جيد للبروتين ومصادر ممتازة للحصول على الكالسيوم والفوسفور وفيتامين А ومجموعة فيتامينات B.

المصدر: نوفوستي