روسيا – انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اجتماع “منصة القرم” الذي تعتزم أوكرانيا عقده مع حلفائها الغربيين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع له أغراض سياسية.

وقالت زاخاروفا في حديث لصحيفة “غازيتا.رو” الروسية: “رأينا الموقف المسيس للجماعة الغربية تجاه الموضوع الأوكراني أكثر من مرة. ويبدو لي أن كل هذه القصة… لن تكون متعلقة بالقرم والواقع على الأرض هناك، وليس بتحليل ما حدث في عام 2014”.

وتابعت قائلة إن “كل شيء سيكون للأغراض الإعلامية والسياسية، والحديث يدور عن الدول الغربية التي لا تريد أن تعرف أي شيء عن القرم اليوم” في إشارة إلى أن الدول الغربية تحظر على مواطنيها زيارة القرم والتعامل التجاري معها.

وبشأن عدم منح الاتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول للمواطنين الروس من القرم، قالت زاخاروفا إنه “معاقبة للسكان على تعبيرهم عن إرادتهم الحرة”.

يذكر أن اجتماع “منصة القرم” سيعقد في كييف يوم 23 أغسطس بمبادرة أوكرانيا. وحسب قول وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا سيشارك فيه ممثلو 44 دولة ومنظمة دولية.

المصدر: “نوفوستي”