نيوزيلندا – أعلنت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، امس تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 3 ملايين دولار لصالح أفغانستان من أجل دعم المجتمعات المتضررة من الأزمة.

وأوضحت ماهوتا عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، أن الصليب الأحمر الدولي ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في أفغانستان مخيف، وأن ملايين الناس محتاجون لمساعدات، لافتة إلى أن مئات آلاف الناس اضطروا للنزوح جراء المعارك الأخيرة، تشكل النساء والفتيات 80 بالمئة منهم.

وقالت: “نيوزيلندا تدعو كافة الأطراف إلى احترام القانون الدولي وحماية موظفي الإغاثة والمدنيين، ودعم حرية التنقل، كما ندعو إلى ضمان حماية حقوق المرأة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية”.

وكانت نيوزلندا قد سحبت قبل مايو/ أيار الماضي جنودها من أفغانستان بعد نحو 20 عامًا.

الأناضول