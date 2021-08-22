موسكو – توجه وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، إلى موسكو، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا.

ومن المقرر أن يحضر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، خلال زيارته لروسيا، ‏فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية، مع عدد من القادة والمسؤولين ‏بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ‏علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.‏

المصدر: RT