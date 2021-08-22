ليبيا – أفاد مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير الحدودي مختار المنصوري باستمرار إغلاق المعبر من الجانب التونسي حتى أمام الإسعاف والحالات الإنسانية.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أنه تم الاتفاق فقط على عبور الدبلوماسيين، مشيرًا إلى أن الحركة متوقفة تمامًا والمنفذ خال من المسافرين، وقال: إن هناك ما يقارب 400 شاحنة محملة بالبضائع تنتظر السماح لها بالمرور إلى تونس.

وأكد مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير الحدودي أنه تم تسجيل حالة وفاة قبل يومين لأحد المرضى، نتيجة عدم حصوله على الأكسجين بعد نفاد أسطوانة الأكسجين لديه، وانتظاره لوقت طويل في المنفذ دون تمكنه من العبور.