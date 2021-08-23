ليبيا – وصفت عضو مجلس النواب المقاطع ربيعة أبو راس تضارب الآراء حول أي الاستحقاقات أولى، الرئاسية أم التشريعية، بكونه “محاولة كل طرف الاحتفاظ بمقعده للنهاية بما يحقق مصالحه ومصالح حلفائه الإقليميين والدوليين دون النظر إلى مصلحة البلاد”.

أبو راس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قالت: إن الانتخابات التشريعية لن تكون إلا قفزة في الهواء غير مضمونة العواقب.

ولفتت إلى أنه في ظل حالة التحفز للآخر والرغبة في إقصائه وعدم وجود مصالحة حقيقية، لن يقبل أي نائب بخسارة مقعده والتنازل عنه، خاصةً إذا ذهب المقعد لأي لتيار وخصم سياسي آخر، وعلى الفور ستخرج الاتهامات باستخدام المال.

وتابعت أبو راس حديثها: “بدلًا من أن ننهي ازدواجية السلطة التشريعية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة كما يردد مؤيدو هذا الاقتراح، سيكون لدينا جسم ثالث، هو البرلمان الجديد الذي قد يقبله البعض ويرفضه البعض الآخر، كل حسب مصالحه”.

ورأت أن البلاد تحتاج إلى قيادة مركزية ممثلة في رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب، واعتمادًا على شرعيته، سيكون قادرًا على إنهاء كافة الأجسام الموازية التي تنافس الرئاسة في صلاحيتها، كما أنه سيكون قادرًا أيضًا على فتح حوار مجتمعي حول مشروع الدستور وبدء مصالحة جماعية.

أبو راس نوهت إلى أن تمترس كل طرف بموقعه ورفض مغادرته، والمناداة بالتمديد للحكومة الراهنة كحل لأصحاب المصالح، يعني باختصار أن الفوضى باتت خيارًا.