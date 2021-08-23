فرنسا – توقفت مباراة فريق نيس أمام ضيفه مرسيليا في الشوط الثاني امس ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد مشاجرة بين لاعبي مرسيليا مع جماهير صاحب الأرض التي اقتحمت الملعب.

وألقت جماهير نيس بقارورات المياه على ديميتري باييت لاعب مرسيليا عندما كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية ورد مهاجم الفريق الضيف بإلقاء قارورة مياه تجاه الجماهير قبل أن تقتحم الجماهير الملعب.

وخرج اللاعبون من الملعب وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة قبل أن يطلب جان-بيير ريفير رئيس نيس من جماهير فريقه الهدوء وعاد لاعبو نيس للإحماء على أرض الملعب.

لكن مرسيليا رفض استكمال المباراة وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليومية، أن لاعبي مرسيليا، ماتيو الغندوزي ولوان بيريس، قد تعرضا لإصابة في المشاجرة.

وكان نيس متقدما بهدف عند توقف اللعب قبل ربع ساعة من النهاية، إذ أحرز المهاجم السويدي كاسبر دولبرغ هدف صاحب الأرض في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

المصدر: “رويترز”