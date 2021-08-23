ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون بمكتبه تشارلز صليبا سفير دولة مالطا لدى ليبيا.

وزير النفط والغاز أشاد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بالعلاقات الليبية المالطية الضاربة جذورها تاريخيًا، ورحب بعودة نشاط السفارة المالطية في ليبيا، ودورها المحوري المرتقب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ‏البلدين، خاصة بجهودها لإعادة فتح قسم التأشيرات للطلبة وللعلاج ولرجال الأعمال، كمرحلة أولى للتعاون المشترك مع حكومة الوحدة الوطنية.

ومن جانبه أكد السفير المالطي حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، ولا سيما في مجال ‏النفط والغاز.