ليبيا – أبرمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عقدًا مع مستشفيات فرنسية للبدء بعلاج أورام الأطفال وجراحاتهم الدقيقة غير المتاحة محليا وزراعة النخاع.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن برنامج التعاون مع مجموعة المستشفيات الفرنسية يتضمن توفير طاقم طبي فرنسي وتدريب الكوادر الطبية الليبية بمستشفى جنزور القروي، كمرحلة أولى من انطلاق البرنامج، على أن تتبعها مستشفيات أخرى سيتم تحديدها على مستوى ليبيا.

وتابع البيان: إن البرنامج يشمل إيفاد الحالات التي يتعذر علاجها داخل ليبيا، نتيجة لعدم توفر التقنيات الحديثة إلى فرنسا، مؤكدًا الشروع قريبًا بالإجراءات التنفيذية لإرسال الأطفال، وخاصة فيما يتعلق بحالات زراعة النخاع والتعامل مع التشوهات الخُلقية والحالات التي تتطلب جراحات دقيقة مع قرب استقبال المرضى.