السعودية – أعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) عن عزمها عودة إقامة عرض “كراون جول” في السعودية في شهر أكتوبر القادم.

وجاء إعلان “WWE” عن عودة المنافسات إلى السعودية عبر مقطع فيديو ترويجي أثناء حدث “سمر سلام”.

ولم تحدد مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية موعدا محددا في شهر أكتوبر للنزال الشهير، إلا أن موقع “وات كالتشر” المهتم بأخبار المصارعة والترفيه تكهن بعودة الحدث الكبير في يوم 21 أكتوبر.

وكان “سوبر شو داون” آخر العروض الكبيرة المباشرة التي أجريت في السعودية في فبراير 2020، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن “WWE” من تنظيم وإجراء عروض وأحداث كبرى خارج الولايات المتحدة، وذلك بسبب جائحة “كورونا” وما فرضته من قيود على السفر والتنقل والحضور الجماهيري حول العالم.

وتستضيف السعودية أحداث المصارعة سنويا، وذلك كجزء من الاتفاقية طويلة الأمد التي أبرمتها المملكة مع “WWE”، لإقامة المنافسات والنزالات حصريا بالمملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات.

المصدر: صحيفة”سبق” السعودية