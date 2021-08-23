روسيا – تشهد مدينة كوبينكا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الجاري فعاليات منتدى “الجيش – 2021” العسكري التقني الدولي، بمشاركة دولية واسعة.

وينعقد المنتدى، الذي ينظم برعاية وزارة الدفاع الروسية، في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس الجاري، في مجمع “باتريوت” العسكري الوطني، وميدان “ألابينو” للتدريب العسكري، ومطار “كوبينكا”.

ووفقا للخدمة الصحفية للكرملين، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك اليوم في مراسم افتتاح المنتدى العسكري. وقال الكرملين في بيان، إن الرئيس بوتين سيشارك في افتتاح المنتدى العسكري “الجيش – 2021” والألعاب العسكرية الدولية 2021 في مجمع “باتريوت”.

ومن أهداف المنتدى المساعدة في إعادة التجهيز التقني وزيادة كفاءة أنشطة وزارة الدفاع الروسية، وتحفيز التطوير المبتكر للمجمع الصناعي العسكري في روسيا، والمساهمة في تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية.

وانطلق المنتدى يوم أمس أما الافتتاح الرسمي فسيتم اليوم، وينقسم المنتدى إلى معارض ومسابقات عسكرية وبرامج علمية وتجارية، كما ينظم خلال المنتدى عدد من الأحداث البروتوكولية والثقافية.

واليوم الأول من المنتدى مخصص للخبراء ولإقامة فعاليات البرنامج العلمي والتجاري. وفي 23 أغسطس 2021، سيقام حفل افتتاح المنتدى وألعاب الجيش في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض. وفي الفترة من 24 إلى 25 أغسطس 2021، يكون المنتدى مفتوحا للمتخصصين والخبراء، وفي الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري سيكون المنتدى مفتوحا لعامة الناس.

وستعرض خلال فعاليات المنتدى نماذج مئات الأسلحة العسكرية الحديثة، بما في ذلك طائرات بدون طيار، وستعرض للمرة الأولى المدرعة الروسية المطورة “بي إم بي – 3”.

وفي إطار المنتدى “الجيش – 2021” سيلتقي الرئيس الروسي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى روسيا. وسيبحث الزعيمان أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتقنية والتجارية والاقتصادية.

وقال الكرملين: إن “اللقاء يهدف إلى مناقشة حالة وآفاق التعاون الروسي الأردني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والتقنية وغيرها من المجالات، فضلا عن قضايا الساعة”.

المصدر: نوفوستي + تاس