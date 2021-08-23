ليبيا – شددت جامعة الدول العربية على إعادة تفعيل دور ليبيا بالعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك عبر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفعاليته.

ووفقًا لما ورد في بيان صحفي صادر عن الجامعة تابعته صحيفة المرصد، فقد جاء موقف جامعة الدول العربية على لسان هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة للجامعة، خلال لقاء جمعها في القاهرة بوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني.

وأكدت أبو غزالة أهمية تفعيل الاتحاد العربي للأخصائيين الاجتماعيين الذي تراجع دوره نظرًا للأحداث التي شهدتها ليبيا، مشيرة إلى إطلاق قمة للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي سوف يشكل الآلية لفنية الداعمة للدول.