الشارقة – أهدى حكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، مجمع القرآن الكريم في الإمارة 4 مخطوطات نادرة لمصاحف قرانية تعود إلى فترات زمنية قديمة ومتفاوتة.

وتعد هذه المخطوطات من الكنوز الأثرية القيمة التي تضاف إلى مقتنيات مجمع القرآن الكريم وتوفر للزائرين والباحثين الأكاديميين فرصة الاطلاع عليها والتعرف على تاريخها والقيام بدراسات وأبحاث حولها.

وتتمثل المخطوطة الأولى في نسخة نادرة جدا من القرآن الكريم ترجع إلى القرن السابع الهجري، ونسبت هذه النسخة إلى الخطاط الشهير ياقوت المستعصمي، وكُتبت المخطوطة بحجم كبير بخط الثلث مع إضافة زخارف مذهبة.

والمخطوطة الثانية جزء نادر جدا من القرآن الكريم مكون من 50 رقعة وتعود للقرن الثاني الهجري، وقد كتبت المخطوطة بالنص الغير منقوط ويحتوي علامات الإعراب بالمداد الأحمر على شكل نقاط صغيرة مستديرة كما لا تحتوي على فواصل بين الآيات.

وتتمثل المخطوطة الثالثة في رقاقة نادرة مزدوجة من القرآن الكريم كتبت على جلد الغزال تعود للفترة العباسية تقدر ما بين أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الهجري واستخدمت فيها علامات الضبط القديمة التي سبقت العلامات والتي اعتمدها الخليل بن أحمد الفراهيدي.

أما المخطوطة الرابعة فتحوي كتابين الأول نسخة نادرة من متن الشاطبية في القراءات السبع المسمى “حرز الأماني ووجه التهاني” للإمام القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي الرعيني، أما الثاني نسخة نادرة من متن “عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم رسم المصاحف” للإمام القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي، وقد كتبت هاتان المخطوطتان عام 780 هجرية وبدأت بلوحة مذهبة ومزخرفة باللازورد.

المصدر: “البيان”