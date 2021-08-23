ليبيا – قال رئيس النقابة العامة للخبازين خريص محمد إن سعر رغيف الخبز وزن 100 جرام سيصل إلى 500 درهم وفق أسعار الدقيق في السوق اليوم التي وصلت إلى 230 دينارا للقنطار، ونسبة الزيادة ستكون وفق الزيادة التي تطرأ على سعر الدقيق.

خريص وفي تصريحات خاصة لمنصة ” فواصل ” اليوم الإثنين أوضح أن سعر قنطار الدقيق قد يصل إلى 250 دينارا، و المطاحن مغلقة بحجة نقص الحبوب في مدن ليبيا كلها.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد سمحت لأصحاب المخابز بتوريد الدقيق مباشرة للتخفيف من النقص الحاصل ومنافسة المطاحن، لكن هذا يتطلب تأسيس شركة، وخلال يومين سنشرع في تأسيسها، ونحتاج لأكثر من شهرين لتوريد وفتح اعتمادات وغيرها ، على حد تعبيره.

ونوه إلى أن كل المطاحن مغلقة من أجدابيا إلى طبرق رغم وجود اكثر من 49 مطحنًا ، مؤكدًا أن الخبازين يواصلون عملهم وفق المتاح، وزيادة السعر هي الحل الوحيد.

خريص خلص إلى القول :”عرضنا على وزارة الاقتصاد اليوم مقترحين، إما تشكيل لجنة من الاقتصاد والنقابة لإعداد دراسة التكلفة الفعلية لرغيف الخبز وفق الأسعار السائدة، وإما إلغاء القرار الصادر في 2020 بشأن تحديد أسعار الخبز، ويستمر العمل وفق أسعار الدقيق، وهذا المتوقع”.