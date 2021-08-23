مصر – كشفت هيئة قناة السويس، امس أن إيرادات القناة زادت 11.2% من 20 يناير إلى 20 أغسطس.

وقال رئيس هيئة القناة أسامة ربيع، في حديث مع قناة محلية، إن إيرادات القناة زادت 11.2% إلى 3.88 مليار دولار في الفترة من 20 يناير إلى 20 أغسطس 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت فيها الإيرادات 3.49 مليار دولار.

وكان ربيع أكد في وقت سابق أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة، تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي، وأنها دائما ما تكون الخيار الأول للخطوط الملاحية العالمية.

المصدر: “رويترز”