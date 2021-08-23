زعيم طاجيك أفغانستان بعد إنذار “طالبان”: لا نريد حربا لكننا سنقاوم أي محاولة غزو

زعيم طاجيك أفغانستان بعد إنذار “طالبان”: لا نريد حربا لكننا سنقاوم أي محاولة غزو

أفغانستان – تعهد القائد العسكري السياسي الأفغاني من أصول طاجيكية، أحمد مسعود، بمقاومة أي محاولة من حركة “طالبان” المتشددة لغزو إقليم بنجشير الجبلي شرق أفغانستان والتي يقطنها الطاجيك.

وقال مسعود، في تصريح لوكالة “رويترز” عبر الهاتف أدلى به امس: “نريد من طالبان أن تدرك أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو المفاوضات ولا نريد الحرب لكن سنقاوم أي غزو”.

وأشار مسعود إلى أن المعارضة في ولاية بنجشير تشمل مناطق أخرى، مضيفا: “نحن ندافع عن البلاد بأكملها”.

وصرح القائد الأفغاني البارز: “لدينا خليط من القوات من وحدات الجيش النظامي وقوات خاصة وفصائل محلية”.

وأوضح مسعود، وهو نجل زعيم الطاجيك الأفغان الراحل، أحمد شاه مسعود، الذي قاتل أيضا “طالبان” المكونة من البشتون، إلى أنه وأنصاره يريدون حكومة تشمل الجميع، مشددا على أنه “ينبغي للعالم ألا يدعم نظاما شموليا”.

وسبق أن أمهلت “طالبان” مسعود وأنصاره مدة 4 ساعات للاستسلام، مهددة ببدء غزو بنجشير في حال رفضهم.

المصدر: “رويترز” + وكالات