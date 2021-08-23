الولايات المتحدة – تلتقي نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، مع زعماء سنغافورة، اليوم الاثنين، في أول يوم من جولة بجنوب شرق آسيا تهدف إلى تعزيز العلاقات، وسط النفوذ المتزايد للصين، بحسب “رويترز”.

وستلتقي هاريس مع رئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب، ورئيس الوزراء، لي هسين لونج، ثم تزور قاعدة شانجي البحرية وتتفقد السفينة القتالية “تولسا” التابعة للبحرية الأمريكية.

ووصلت هاريس إلى سنغافورة يوم الأحد في مستهل جولة بالمنطقة تستمر سبعة أيام، وتشمل أيضا زيارة فيتنام. ويستهدف المسؤولون الأمريكيون خلال هذه الجولة معالجة مخاوف واشنطن بشأن مطالب الصين بالسيادة على مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

ورحب وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، خلال مقابلة أجرتها معه “رويترز” في الآونة الأخيرة بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة والصين في المنطقة، مما يعكس الدبلوماسية الدقيقة التي نجحت سنغافورة فيها، والتي يتعين على هاريس التعامل معها. وقال الوزير، إن الولايات المتحدة وسنغافورة ستناقشان موضوعات مثل جائحة كورونا والاقتصاد الرقمي والأمن الإلكتروني.

وتعد سنغافورة إحدى أقوى شركاء الولايات المتحدة الأمنيين في المنطقة، وتربطهما علاقات تجارية عميقة. ولكن سنغافورة تسعى أيضا إلى تحقيق التوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين من خلال عدم الانحياز إلى أي طرف.

المصدر: رويترز