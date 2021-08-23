عُمان – وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية العمانية (حكومية)، اتفاقية حجز الأرض لمشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الذي تعتزم شركة “أكمي” الهندية تنفيذه.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، الإثنين، أنه بموجب الاتفاقية ستُباشر شركة “أكمي” في المرحلة الأولى إجراء الدراسات الميدانية للمشروع من تركيب مراوح لقياس سرعة الرياح في الدقم (شرق) ومحطة مراقبة الطقس لأغراض المسوحات وجمع البيانات.

تأتي الاتفاقية ضمن خطط السلطنة لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا من الطاقة المتجددة، لتعزيز استخدامها في مجالات مختلفة كالنقل والصناعة.

وأشارت الهيئة، أنها تتفاوض حاليا مع عده شركات عالمية تبدي رغبتها في إقامة مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في كل من الدقم وصلالة (جنوب) وصحار (شمال).

وتعد الدقم من المناطق التي يمكنها استقطاب مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بناء على توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدار العام، ووجود ميناء يمكنها من الاستيراد والتصدير بسهولة، حسب البيان.

وتابع البيان: “توفر المنطقة أيضا مساحات كبيرة من الأراضي تم تخصيصها لمشاريع الطاقة المتجددة والتي تقدر بنحو 200 كيلومتر مربع”.

و”أكمي” هي أكبر مشغل للطاقة الشمسية في الهند، حيث تُدير محطات للكهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية بطاقة تُقدر بـ 3 جيجاوات بالإضافة إلى 3 جيجاوات قيد الإنشاء.

الأناضول