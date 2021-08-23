ليبيا – علّق عضو مجلس النواب صالح فحيمة على مساءلة مجلس النواب للحكومة، في 30 من أغسطس الجاري، قائلًا: “هناك بعض التساؤلات التي وضعها أعضاء مجلس النواب وتمت إحالتها إلى المكتب الرئاسي وبدوره قدمها للحكومة وفق المادة 188 من اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس النواب”.

فحيمة وفي مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الأحد، كشف عن التساؤلات حول معرفة مصير المشاريع التي تم التعاقد عليها من قبل حكومة عبد الله الثني سابقًا، ومعرفة مصير الموظفين في الدواوين الكثيرة التي كانت تابعة لحكومته، وما وراء إيقاف مرتباتهم.

وستشمل المساءلة -حسب فحيمة- أسباب عدم تقديم الحكومة للموازنة العامة بشكلها النهائي، والتخبط الفني للحكومة في تقديم الموازنة التي تقدمها بشكل ورقم جديد مختلف عن السابق، ويتواصل الحديث عن المساءلة لتشمل تأخر وصول الجرعة الثانية من لقاح كورونا. وأفاد عضو مجلس النواب أنه في حالة عدم تلبية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للدعوة؛ سيكون من حق مجلس النواب اتخاذ إجراءات ربما تصل إلى سحب الثقة من الحكومة.