ليبيا – استقبل أمس الأحد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي وكيل الشؤون الفنية بوزارة الإسكان والتعمير خالد العبدلي ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مسألة عودة الشركات الاجنبية لاستكمال مشاريعها في ليبيا، والشروط والظروف المناسبة لذلك، وأيضًا التعويضات التي تطالب بها بعض الشركات الأجنبية، عن فترة الانقطاع عن العمل وضياع المعدات والمقار التي تشغلها هذه الشركات في السابق.

واتفق الوكيلان على أهمية تشكيل لجنة من وزارة الإسكان والقطاعات ذات الصلة، من أجل وضع الحلول لهذه المسألة ومعالجتها، بما يضمن حقوق الدولة الليبية.