ليبيا- أكد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا إن كون بلاده دولة صغيرة لا يمنعها من المساهمة بوصفها قائدة دولية في القيام بمهام مساعدة دول عدة من بينها ليبيا.

تأكيد أبيلا جاء خلال مقابلة إذاعية مع راديو “وان” المالطي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد، وفيها أشار رئيس وزراء مالطا إلى تبرع بلاده بـ40 ألف جرعة لقاح لوباء كورونا إلى ليبيا، في إطار ما تم التوافق عليه في الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي تصل بشكل محدود للقاحات.

وأضاف أبيلا أن بلاده في وضع يمكنها من مساعدة جيرانها في ليبيا من خلال تقديم 40 ألف مجموعة اختبار سريع للوباء، مؤكدًا أن الجانب المالطي يرى في نظيره الليبي شريكًا مهمًا، ويجب أن يتم العمل معه على مواصلة مكافحة التحديات العالمية من قبيل وباء كورونا.

ترجمة المرصد – خاص